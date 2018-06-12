У Києві розгорівся скандал через магазин путінського мільйонера

Активісти організації С14 зірвали банери з рекламою "селянської" продукції скандального російського бізнесмена Германа Стерлігова в центрі Києва.

"Центр столиці, Хрещатик 44а. С14 зняло банер російського одіозного бізнесмена Германа Стерлігова. Українофоба і спонсора "ДНР" і "ЛНР", - повідомив представник організації Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що місцева мешканка Ірина Дзюба 9 червня повідомляла, що магазин був готовий до відкриття.

"Полиці магазинчика "Хліб за рецептом Германа Стерлігова" в Києві на Хрещатику майже заповнені справжніми натуральними селянськими продуктами, виробленими нами, селянами, особисто. Все готово, в понеділок відкриття! Але буде так, як Богу завгодно. На все воля Божа", - повідомляла вона.

При цьому, було сказано, що прийшов лист з Кіпру від власника приміщення через скандальну вивіску.

"Суть така. Кіпіш на весь Хрещатик, вимагає прибрати терміново вивіску "Хліб за рецептом Германа Стерлігова". Реклама важить всього півдня. Слава Богу за все! Селянин Володимир Дзюба", - резюмувала вона.

Кияни були обурені проявом "русского міра" в центрі української столиці в той час, як йде війна.

"Це що? "Русскій мір" у центрі Києва? Хлопці, а нічого що у нас як би так війна йде", - написали користувачі.

У мережі припустили, що дана вивіска була провокацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стерлігов відкрив такий же магазин в Москві. В результаті, в жовтні 2017 року там було побито мера Архангельська Олександра Донського, відомого нетрадиційною орієнтацією.