У Києві розгорівся скандал через будівництво ресторану на місці археологічних розкопок. Відео

У Києві на Поштовій площі зводиться начебто незаконне будівництво нежитлового приміщення під ресторан чи ТРЦ.

Принаймні про це стверджує депутат Київради (фракція ВО "Свобода") Ігор Мирошниченко. За його запитом до нині ліквідованого ДАБІ, ще у лютому 2020 року, надійшла відповідь про те, що даний об'єкт був капітально відремонтований та зданий у експлуатацію 28 лютого. Про те будівництво триває вже понад два місяці.

"Тут була розвалена нежитлова будівля, яку, за повідомлення ДАБІ, у лютому власник намагався капітально відремонтувати. За три дні, 28 лютого, згідно декларації ДАБІ, він її відремонтував та увів в експлуатацію. Але два місця пройшло, а роботи продовжують вестися. Без жодних дозвільних документів та юридичних підстав будується вже третій поверх", – повідомив Мирошниченко.

Депутат нагадав, що будівельні роботи ведуться на місці, де були проведені археологічні розкопки вулиці часів Київської Русі, через що було зупинено зведення транспортної розв'язки.

"Користуючись тим, що ДАБІ ліквідовано, а для ДБК встановлений мораторій на перевірки, відбувається незаконне будівництво. Навколо ресторани побудовано незаконно, під виглядом реконструкції транспортної розв'язки, яку зупинили через археологічні розкопки", – пояснив він.

Мирошниченко повідомив, що звернувся до голови Департаменту земельних ресурсів КМДА Петра Оленича та до Кабінету міністрів з вимогою відновити перевірки незаконного будівництва. Зокрема просить втрутитися мера Києва Віталія Кличка та Національну поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський національний університет імені Тараса Шевченка незаконно побудував житловий багатоквартирний будинок на ділянці, яку держава надала в користування вузу.