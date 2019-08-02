У Києві розчавили відомого діджея на мотоциклі: опубліковано відео 18+

У мережу потрапило відео трагічної загибелі в Києві діджея Олександра Лісогора (Gabber).
ДТП сталася в четвер на проспекті Перемоги. Як видно на кадрах, опублікованих "Інформатором", чоловік рухався на мотоциклі Honda, коли в його байк раптово влетів легковий автомобіль Hyundai Trajet.
Авто різко змістилося з лівої смуги в середній ряд, врізавшись в мотоцикліста. Байк застряг під переднім лівим колесом, а діджей – під бампером.
При цьому після зіткнення водій автомобіля не зупинився і протягнув жертву ще кілька десятків метрів.
Увага, відео 18+
Олександр Лісогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Як писав OBOZREVATEL, Лісогор помер в операційній - він отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів.
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