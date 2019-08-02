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У Києві розчавили відомого діджея на мотоциклі: опубліковано відео 18+

3.7т Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео трагічної загибелі в Києві діджея Олександра Лісогора (Gabber).

ДТП сталася в четвер на проспекті Перемоги. Як видно на кадрах, опублікованих "Інформатором", чоловік рухався на мотоциклі Honda, коли в його байк раптово влетів легковий автомобіль Hyundai Trajet.

Авто різко змістилося з лівої смуги в середній ряд, врізавшись в мотоцикліста. Байк застряг під переднім лівим колесом, а діджей – під бампером.

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При цьому після зіткнення водій автомобіля не зупинився і протягнув жертву ще кілька десятків метрів.

Увага, відео 18+

Олександр Лісогор

Олександр Лісогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Як писав OBOZREVATEL, Лісогор помер в операційній - він отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів.

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Місце
Україна Київ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Специально давил, наверное не любил его музыку..
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