У Києві розчавили відомого діджея на мотоциклі: опубліковано відео 18+

У мережу потрапило відео трагічної загибелі в Києві діджея Олександра Лісогора (Gabber).

ДТП сталася в четвер на проспекті Перемоги. Як видно на кадрах, опублікованих "Інформатором", чоловік рухався на мотоциклі Honda, коли в його байк раптово влетів легковий автомобіль Hyundai Trajet.

Авто різко змістилося з лівої смуги в середній ряд, врізавшись в мотоцикліста. Байк застряг під переднім лівим колесом, а діджей – під бампером.

При цьому після зіткнення водій автомобіля не зупинився і протягнув жертву ще кілька десятків метрів.

Увага, відео 18+

Олександр Лісогор facebook.com/mixmaster.gabber

Як писав OBOZREVATEL, Лісогор помер в операційній - він отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів.

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