У Києві різко стрибнула кількість хворих на коронавірус: дані за районами

За минулу добу, 23 травня, коронавірус виявили ще в 54 мешканців Києва, зокрема у трьох медиків та шістьох дітей. Тому загальна кількість заражених COVID-19 в українській столиці вже сягнула 2 623.

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Про це написав на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко. Найбільше випадків виявили знову в Дарницькому – 12 хворих, Святошинському – 10 та в Деснянському районах – 9.

Мер наголосив, що кількість летальних випадків від коронавірусу становить 59 (+1 за добу). Що стосується нових фактів інфікування, то вони були виявлені у 26 жінок віком від 21 до 81 року, 22 чоловіків від 23 до 81 року, трьох дівчаток віком 10, 11 та 16 років та трьох хлопчиків, яким 2, 12 та 15 рокiв.

Коронавірус у Києві Telegram-канал Віталія Кличка

До лікарень, за словами Кличка, госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу семеро людей. Усього коронавірус подолали 358 мешканців столиці.

"Ми розпочали в столиці другий етап послаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни дотримуватимуться елементарних правил. Важливо не допустити загострення ситуації з розповсюдженням вірусу. Не нехтуйте своєю безпекою! Бережіть себе!" – звернувся до киян очільник столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня добовий приріст захворюваності в Києві становив 47 осіб, серед них – 14 медиків. Найбільше випадків тоді також було зафіксовано в Дарницькому районі – 10 хворих.