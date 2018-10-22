У Києві різко подорожчає проїзд у маршрутках: названі ціни

До кінця 2018 року вартість проїзду в маршрутках у Києві та на міжміських напрямках виросте від 1 до 3 гривень.

Як передає УНН, про це повідомив директор столичної компанії-перевізника "Трансгруп" Володимир Назаренко, зазначивши, що розраховуватися нова вартість проїзду буде для кожного маршруту окремо.

"Ціни на проїзд підвищуватимуться - для кожного маршруту буде свій розрахунок. На приміських маршрутах подорожчання слід очікувати, оскільки через подорожчання пального там не підвищувався тариф. А на міських тарифах підвищення буде незначне - в межах гривні-двох. Приміські - в залежності від відстані, подорожчають від гривні до трьох", - розповів він.

Вартість проїзду перевізник пов'язав із цінами на бензин і заявив, що подорожчання не припиняться, поки ціна на паливо не стабілізується.

За його словами, столичній владі вже було передано пропозицію про підвищення тарифу в середньому до 10 гривень за поїздку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозами, вартість бензину може збільшитися з 33 до 38 грн за літр. За словами експертів, найближчим часом практично немає причин очікувати зниження цін на паливо.