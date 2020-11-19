У Києві рідкісні дерева скинули все листя за одну ніч: вражаючі фото

Анна Прийма Кияни 05:20, 19.11.2020

У Національному ботанічному саду Києва відбулася "ніч гінкго" – момент в році, коли з цих дерев одночасно опадають всі листя.

Як йдеться на сторінці саду в Facebook, гінкго – дуже древня рослина, сучасник динозаврів.

Зараз на Землі росте тільки один вид – гінкго дволопатеве. А ось відбитки листя інших видів часто знаходять в скам'янілостях.

Гінкго скинули листя
Facebook ботсаду
Ніч гінкго
Facebook ботсаду

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде схожа на європейську.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео

Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівництво"

У літаку Зеленського встановлять інтернет за 32 мільйони гривень

Махінації з COVID-фондом: радник Єрмака розповів про старт розслідування

Біля моргу в Києві зібралася низка катафалків: більшість померлих хворіли на COVID-19