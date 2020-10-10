У Києві п'яний водій із дітьми в салоні влаштував масштабну ДТП і звинуватив дружину. Фото

У п'ятницю, 9 жовтня, ввечері в Києві на Борщагівці нетверезий водій Volkswagen Passat влаштував ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на бульварі Кольцова авто з двома дітьми в салоні вилетіло з дороги в три припарковані машини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сильніше за всіх постраждала Skoda.

Винуватець ДТП намагався видати дружину, яка приїхала на допомогу, за водія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині підліток на Volkswagen влаштував ДТП, постраждали четверо людей.