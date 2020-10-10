У Києві п'яний водій із дітьми в салоні влаштував масштабну ДТП і звинуватив дружину. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
4,6 т.
Аварія сталася на бульварі Кольцова

У п'ятницю, 9 жовтня, ввечері в Києві на Борщагівці нетверезий водій Volkswagen Passat влаштував ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на бульварі Кольцова авто з двома дітьми в салоні вилетіло з дороги в три припарковані машини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сильніше за всіх постраждала Skoda.

Винуватець ДТП намагався видати дружину, яка приїхала на допомогу, за водія.

Авто вилетіло з дороги в три припарковані машини
У салоні перебувало двоє дітей
Сильніше за всіх постраждала Skoda
Винуватець ДТП намагався видати дружину за водія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині підліток на Volkswagen влаштував ДТП, постраждали четверо людей.

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