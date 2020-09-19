У Києві п'яний водій врізався в швидку з пацієнтом. Фото

У Києві на Харківському шосе сталася серйозна ДТП за участю машини швидкої допомоги.

Як повідомляє Telegram-канал "Х.Киев", на перехресті Харківського шосе і вулиці Тростянецької перед світлофором стояли машини, одна з яких – швидка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В цей час, не гальмуючи, карету протаранила Skoda, після чого за ланцюговою реакцією швидка в'їхала в Chevrolet Aveo, який у свою чергу в Hyundai.

"Удар був такої сили, що Skoda відкинуло на тротуар, де, на щастя, не було пішоходів", – йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП постраждала пасажирка Skoda, яку госпіталізували з підозрою на перелом ноги.

Прибулі карети забрали хворого, який знаходився в швидкій. Її лікарям надали медичну допомогу на місці.

Водій Skoda був в стані алкогольного сп'яніння – драгер показав 1,33 проміле, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму.

У ДТП зі швидкою постраждала пасажирка Skoda Telegram "Х.Кіев"

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