У Києві п'яний на Volkswagen заснув за кермом і влаштував ДТП

Олег Тимченко Кияни 10:15, 29.12.2020 Оновлено: 10:39, 29.12.2020

У Києві вночі 29 грудня водій Volkswagen заснув за кермом і в'їхав у відбійник.

Як повідомляє "Київ оперативний" на сторінці у Facebook, за попередніми даними, чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння, але від проходження тесту відмовився.

На місце приїхали співробітники патрульної поліції, медики і рятувальники.

Водій, ймовірно, був п'яний
На місце прибули медики

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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