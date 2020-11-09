У Києві п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів на переході. Відео з місця ДТП

Борис Бондар Кияни 23:10, 9.11.2020 Оновлено: 23:55, 9.11.2020

У Києві на проспекті Перемоги п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів, які закінчували переходити дорогу на зелене світло.

Про це повідомив Telegram-канал Kyiv NEWS. ДТП сталося біля Варшавського кварталу близько 20:30.

У терміновому порядку постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Повідомляється, що водій мотоцикла був без екіпіровки.

На місці події почали працювати медики і поліцейські.

ДТП сталося біля Варшавського кварталу близько 20:30
Київ оперативний
Постраждалі були госпіталізовані
Київ оперативний
ДТП сталося біля Варшавського кварталу
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Мотоцикліст збив пішоходів
Telegram-канал Kyiv NEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького мотоцикліст збив жінку, після чого втік. На допомогу потерпілій прийшов мотоцикліст кур'єрської служби, який став очевидцем аварії.

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