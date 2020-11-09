У Києві п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів на переході. Відео з місця ДТП
У Києві на проспекті Перемоги п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів, які закінчували переходити дорогу на зелене світло.
Про це повідомив Telegram-канал Kyiv NEWS. ДТП сталося біля Варшавського кварталу
У терміновому порядку постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Повідомляється, що водій мотоцикла був без екіпіровки.
На місці події почали працювати медики і поліцейські.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького мотоцикліст збив жінку, після чого втік. На допомогу потерпілій прийшов мотоцикліст кур'єрської служби, який став очевидцем аварії.