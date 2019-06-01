ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

У Києві натовп п'яних підлітків напав на літнього чоловіка: витівка потрапила на відео

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві п'яні підлітки напали і побили літнього чоловіка.

"На Борщагівці неповнолітні і неадекватні підлітки під дією алкоголю напали на літнього чоловіка", – йдеться у Telegram-каналі "Київ оперативний".

За даними очевидців, нападники били чоловіка і бризкали йому балончиком в обличчя.

Новини
У Києві водій Mercedes напав на маршрутника з пістолетом: відео побиття

Причини конфлікту встановлюються

Причини конфлікту встановлюються

Причини конфлікту встановлюються

"Київ оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в березні водій приміської маршрутки №825 з Києва в Боярку побив пасажира. У потерпілого – забій головного мозку і серйозні переломи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
этих ублюдков малолетних только мочить или у нас суд за этих ублюдков припаяют минимум год 10,я бы лично отстреливал бы этих уродов и пох скоко этому ублюдку 10 или 18 лет
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот оно, майданное поколение. Эта страна обречена...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки