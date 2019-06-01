У Києві натовп п'яних підлітків напав на літнього чоловіка: витівка потрапила на відео

У Києві п'яні підлітки напали і побили літнього чоловіка.

"На Борщагівці неповнолітні і неадекватні підлітки під дією алкоголю напали на літнього чоловіка", – йдеться у Telegram-каналі "Київ оперативний".

За даними очевидців, нападники били чоловіка і бризкали йому балончиком в обличчя.

Причини конфлікту встановлюються

Причини конфлікту встановлюються "Київ оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в березні водій приміської маршрутки №825 з Києва в Боярку побив пасажира. У потерпілого – забій головного мозку і серйозні переломи.

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