У Києві натовп п'яних підлітків напав на літнього чоловіка: витівка потрапила на відео

У Києві п'яні підлітки напали і побили літнього чоловіка.
"На Борщагівці неповнолітні і неадекватні підлітки під дією алкоголю напали на літнього чоловіка", – йдеться у Telegram-каналі "Київ оперативний".
За даними очевидців, нападники били чоловіка і бризкали йому балончиком в обличчя.
Причини конфлікту встановлюються
Причини конфлікту встановлюються
"Київ оперативний"
Як писав OBOZREVATEL, в березні водій приміської маршрутки №825 з Києва в Боярку побив пасажира. У потерпілого – забій головного мозку і серйозні переломи.
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