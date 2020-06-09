У Києві заблокували будівництво ЖК з квартирами для незрячих: подробиці скандалу

У Києві активісти зривають будівництво житлового комплексу за адресою Вознесенский узвіз, 28-30, частина квартир якого мала надійти в розпорядження Українського товариства сліпих (УТОС).

Про це повідомляють журналісти видання "СтопКор".

Як йдеться в розслідуванні, УТОС отримало ділянку на Подолі в Києві ще 2004 року. Спершу в оренду, а 2011 року – в постійне користування. Там мали збудувати будинок, квартири в якому отримали б члени товариства сліпих. Однак пошуки будкомпанії, яка погодилася б зайнятися проєктом, затягнулися на довгі роки.

Як пояснює виконувачка обов'язків директорки "Київського навчально-виробничого підприємства №3" УТОС Марія Івасенко, побудова ЖК саме за адресою Вознесенский узвіз, 28-30, надала б членам товариства можливість жити поруч із місцем роботи в Києві. Адже УВП №3 розташований буквально через дорогу від будівництва.

"Дуже тяжко працювати інвалідам, тому що вони не всі вироби можуть виготовляти. Тому дуже тяжко підбирати ці вироби й дуже тяжко потім їх реалізовувати для того, щоб людина заробила ці гроші. Держава нас зовсім не забезпечує", – розповіла Івасенко.

За її словами, зараз незрячі працівники їздять на роботу з десяти районів столиці, незважаючи на те, що їм дуже важко орієнтуватися в громадському транспорті. А побудова ЖК вирішила б наявну проблему.

"На сьогодні в нас стоїть на обліку (на отримання помешкання. – Ред.) 12 осіб. Було 17, але деякі померли, не дочекавшись квартири. Люди дуже багато років чекають... Тому що держава перестала надавати квартири десь років шість тому. Багато років ми шукали інвестора. І ось уже десь 2017 року ми знайшли інвестора, який взявся звести будинок. І люди сподівалися, що все-таки вони отримають це житло. У нас укладений договір з цією організацією про те, що в цьому будинку нам нададуть квартири", – розповіла директорка.

Однак, як розповідають журналісти, у перебіг подій втрутилися активісти, яких підтримує інвестбанкір Андрій Дудник. Внаслідок їхніх дій 2019 року будівництво об'єкта було заблоковано через суд.

Про подробиці скандалу навколо будинку для сліпих дивіться в сюжеті.