У Києві заблокували будівництво ЖК з квартирами для незрячих: подробиці скандалу

У Києві активісти зривають будівництво житлового комплексу за адресою Вознесенский узвіз, 28-30, частина квартир якого мала надійти у розпорядження Українського товариства сліпих (УТОС).

Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання "СтопКор".

Як йдеться у розслідуванні, УТОС отримав ділянку на Подолі у Києві ще у 2004 році. Спершу в оренду, а у 2011 році – в постійне користування. Там повинні були збудувати будинок, квартири в якому отримали б члени товариства сліпих. Однак пошуки будкомпанії, яка погодилася б зайнятися проектом, затягнулися на довгі роки.

Як пояснює виконуюча обов'язки директорки "Київського учбово-виробничого підприємства №3" УТОС Марія Івасенко, побудова ЖК саме за адресою Вознесенский узвіз, 28-30, надала б членам товариства можливість жити поряд із місцем роботи в Києві. Адже УВП №3 знаходиться буквально через дорогу від будівництва.

"Дуже тяжко працювати інвалідам, тому що вони не всі вироби можуть виготовляти. Тому дуже тяжко підбирати ці вироби і дуже тяжко потім їх реалізовувати для того, щоб людина заробила ці гроші. Держава нас зовсім не забезпечує", – розповіла Івасенко.

За її словами, зараз незрячі працівники їздять на роботу з десяти районів столиці, незважаючи на те, що їм дуже важко орієнтуватися в громадському транспорті. А побудова ЖК вирішила б існуючу проблему.

"На сьогоднішній день в нас стоїть на обліку (на отримання квартири, – Ред.) 12 осіб. Було 17, але деякі померли, не дочекавшись квартири. Люди дуже багато років чекають... Тому що держава перестала надавати квартири десь років 6 тому. Багато років ми шукали інвестора. І ось уже десь в 2017 році ми знайшли інвестора, який взявся звести будинок. І люди сподівались, що все-таки вони отримають це житло. В нас укладений договір з цією організацією про те, що в цьому будинку нам нададуть квартири", – розповіла директорка.

Однак, як розповідають журналісти, у хід подій втрутилися активісти, яких підтримує інвестбанкір Андрій Дудник. В результаті їхніх дій у 2019 році будівництво об'єкту було заблоковане через суд.

Про подробиці скандалу навколо будинку для сліпих дивіться у сюжеті.

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