У Києві провели конкурс фільмів "Подвиг лікаря": Кличко привітав переможців

Мер Києва Віталій Кличко привітав медиків комунальних лікарень, що перемогли в конкурсі відео-фільмів "Подвиг лікаря".

Як розповіли у пресслужбі мера, представникам трьох медзакладів він вручив дипломи і подарунки для їх лікарень – телевізор, інтерактивну дошку і ноутбук.

Конкурс відео-стрічок серед комунальних лікарень столиці відбувся вже втретє. Цього року, через пандемію коронавірусу, – в онлайн-режимі. Переможців визначали користувачі соціальних мереж. Перемогли в конкурсі медичні заклади, відео яких отримало найбільшу кількість вподобань на спеціально створеному каналі в YouTube. Усього в конкурсі взяли участь 27 комунальних медичних закладів столиці.

Кличко привітав переможців конкурсу "Подвиг лікаря" kiev.klichko.org

Так, I місце посів Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Святошинського району м. Києва, ІІ місце – Київський міський пологовий будинок №3, ІІІ місце – Київська міська дитяча клінічна лікарня №2. Відео цих закладів зібрало найбільше "лайків" користувачів.

Переможці отримали подарунки – телевізор, інтерактивну дошку і ноутбук kiev.klichko.org

"Хочу подякувати вам за вашу працю і за вашу місію. Бо сьогодні ви – справжні воїни на передовій. Щодня, щохвилини, без вихідних і свят ви постійно на сторожі здоров'я та життя людей. І ми, як міська влада, робимо все можливе, щоб підтримати вас. Попри те, що за медичною реформою фінансування лікарень передали на державний рівень, ми продовжуємо вкладати кошти у реконструкцію та ремонти лікарень, закупівлю сучасного обладнання. На ці потреби тільки цього року Київ витратив понад 1,3 млрд гривень", – зазначив Кличко.

Мер міста вручив переможцям дипломи kiev.klichko.org

Він підкреслив, що місто також виплачує з бюджету Києва муніципальну надбавку медикам до заробітної платні. На ці видатки у 2020 році виділили понад 1 мільярд гривень. Кличко наголосив: триватиме підтримка сфери охорони здоров'я і наступного року. Так, на медицину на наступний рік столиця запланувала 5,7 млрд гривень. Зокрема, 400 млн грн – на реконструкцію, ремонти медичних закладів та їх оснащення.

Нагородження переможців kiev.klichko.org

Нагородження переможців kiev.klichko.org

"Виділимо і кошти на лікування киян та на боротьбу з поширенням вірусу. Адже пандемію не подолано. Продовжимо обов'язково платити надбавки медикам", – наголосив Кличко.