У Києві проведуть масштабні антитерористичні навчання

Кирило Лютий Кияни 01:03, 16.10.2020

У п'ятницю, 16 жовтня, Служба безпеки України разом з посольством Ізраїлю проведе в Києві масштабні антитерористичні навчання.

Про це повідомило Головне управління СБУ в Києві та Київській області в Facebook у четвер, 15 жовтня.

"Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", – розповіли в Службі.

Жителів і гостей столиці закликали зберігати спокій, поставитися з розумінням до можливих незручностей і дій правоохоронців.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.

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