У Києві протримається ожеледь: прогноз погоди

Анна Прийма Кияни 09:54, 11.12.2020 Оновлено: 10:31, 11.12.2020

У п'ятницю, 11 грудня, в Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки – жовтий).

Як повідомив Український гідрометцентр, вітер очікується південно-східний, 4-6 метрів на секунду. До кінця дня опадів більше не прогнозується. Температура повітря становитиме -3...-1 °C.

Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій.

Прогноз на 11 грудня

Водіям рекомендує:

  • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань;

  • під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

  • вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

  • не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

  • не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте ними в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

  • у разі порушення рівноваги спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

  • якщо падіння не уникнути – напружте м'язи, згрупуйте, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися, удар, спрямований на вас, зменшить свою силу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 грудня через ожеледицю утворилися серйозні затори. Рух у бік правого берега ускладнено на мостах, центр також у заторах.

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