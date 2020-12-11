У Києві протримається ожеледь: прогноз погоди
У п'ятницю, 11 грудня, в Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки – жовтий).
Як повідомив Український гідрометцентр, вітер очікується південно-східний, 4-6 метрів на секунду. До кінця дня опадів більше не прогнозується. Температура повітря становитиме -3...-1 °C.
Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій.
Водіям рекомендує:
дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань;
під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
Поради пішоходам:
ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте ними в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
у разі порушення рівноваги спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
якщо падіння не уникнути – напружте м'язи, згрупуйте, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися, удар, спрямований на вас, зменшить свою силу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 грудня через ожеледицю утворилися серйозні затори. Рух у бік правого берега ускладнено на мостах, центр також у заторах.