У Києві протримається ожеледь: прогноз погоди

У п'ятницю, 11 грудня, в Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки – жовтий).

Як повідомив Український гідрометцентр, вітер очікується південно-східний, 4-6 метрів на секунду. До кінця дня опадів більше не прогнозується. Температура повітря становитиме -3...-1 °C.

Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій.

Водіям рекомендує:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань;

під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте ними в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у разі порушення рівноваги спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м'язи, згрупуйте, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися, удар, спрямований на вас, зменшить свою силу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 грудня через ожеледицю утворилися серйозні затори. Рух у бік правого берега ускладнено на мостах, центр також у заторах.