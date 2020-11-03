У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону

Obozrevatel Кияни 10:37, 3.11.2020 Оновлено: 11:01, 3.11.2020

У Голосіївському районі Києва 3 жовтня біля Конституційного суду України проходить мітинг на підтримку закону про українську мову.

Як повідомили OBOZREVATEL в прес-службі поліції Києва участь в мітингу взяли близько 100 осіб.

КСУ розглядає закон про українську мову.
espreso.tv

На акцію прийшли представники Національного корпусу та ГО "Українська дія".

Мітинг проходить без порушень.
espreso.tv

Будівлю суду охороняють близько 100 співробітників поліції та Національної гвардії України. Станом на 10:30 надзвичайних подій не зареєстровано.

Будівля КСУ оточили співробітники НПУ і Нацгвардії.
espreso.tv
Правопорядок забезпечують близько 100 правоохоронців і нацгвардейцев.
espreso.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL Конституційний суд України 3 листопада розпочав розглядати ряд законів, які стосуються української мови та системи гарантування вкладів фізичних осіб.

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