У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону
У Голосіївському районі Києва 3 жовтня біля Конституційного суду України проходить мітинг на підтримку закону про українську мову.
Як повідомили OBOZREVATEL в прес-службі поліції Києва участь в мітингу взяли близько 100 осіб.
На акцію прийшли представники Національного корпусу та ГО "Українська дія".
Будівлю суду охороняють близько 100 співробітників поліції та Національної гвардії України. Станом на 10:30 надзвичайних подій не зареєстровано.
Як повідомляв OBOZREVATEL Конституційний суд України 3 листопада розпочав розглядати ряд законів, які стосуються української мови та системи гарантування вкладів фізичних осіб.
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