У Києві прощаються із загиблим в авіакатастрофі ексміністром. Фото і відео

У середу, 23 жовтня в Києві почалося прощання із загиблим в авіакатастрофі колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.

Як повідомляє в Facebook "Інформатор", траурна церемонія проходить в Клубі Кабінету міністрів по вулиці Інститутській, 7.

Церемонія прощання почалася о 10:00 і триватиме до 12:00. Відомо, що труну з тілом вже внесли в будівлю. На місці присутні рідні та близькі загиблого. Люди по черзі підходять до закритої труні, щоб попрощатися з Кутовим. Багато зі скорботних не стримують сліз.

Тарас Кутовий

Дата і місце похорону поки не відома.

Прощання з Кутовим Скріншот

Прощання з Кутовим Скріншот

Прощання з Кутовим Скріншот

Прощання з Кутового Скріншот

Церемонія прощання з Кутовим Скріншот

Церемонія прощання з Кутовим Скріншот

Труна з тілом Скріншот

Труна з тілом Скріншот

Прощання з Кутовим Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , 21 жовтня в Полтавській області розбився вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарас Кутовий. Вертоліт впав на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

Відомо Кутовий сам пілотував вертоліт "Робінсон-44". Ліцензію пілота він отримав в липні 2019 року.

Правоохоронці Полтавщини відкрили кримінальне провадження за фактом падіння вертольота, в результаті чого загинув екс-міністр Кутовий.

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