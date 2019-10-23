У Києві прощаються із загиблим в авіакатастрофі ексміністром. Фото і відео

У середу, 23 жовтня в Києві почалося прощання із загиблим в авіакатастрофі колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.
Як повідомляє в Facebook "Інформатор", траурна церемонія проходить в Клубі Кабінету міністрів по вулиці Інститутській, 7.
Церемонія прощання почалася о 10:00 і триватиме до 12:00. Відомо, що труну з тілом вже внесли в будівлю. На місці присутні рідні та близькі загиблого. Люди по черзі підходять до закритої труні, щоб попрощатися з Кутовим. Багато зі скорботних не стримують сліз.
Тарас Кутовий
Дата і місце похорону поки не відома.
Прощання з Кутовим
Скріншот
Прощання з Кутовим
Скріншот
Прощання з Кутовим
Скріншот
Прощання з Кутового
Скріншот
Церемонія прощання з Кутовим
Скріншот
Церемонія прощання з Кутовим
Скріншот
Труна з тілом
Скріншот
Труна з тілом
Скріншот
Прощання з Кутовим
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL , 21 жовтня в Полтавській області розбився вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарас Кутовий. Вертоліт впав на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.
Відомо Кутовий сам пілотував вертоліт "Робінсон-44". Ліцензію пілота він отримав в липні 2019 року.
Правоохоронці Полтавщини відкрили кримінальне провадження за фактом падіння вертольота, в результаті чого загинув екс-міністр Кутовий.
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