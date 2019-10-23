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23 жовтня • оновлено в 11:48
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У Києві прощаються із загиблим в авіакатастрофі ексміністром. Фото і відео

11.3т Читати матеріал російською

У середу, 23 жовтня в Києві почалося прощання із загиблим в авіакатастрофі колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.

Як повідомляє в Facebook "Інформатор", траурна церемонія проходить в Клубі Кабінету міністрів по вулиці Інститутській, 7.

Церемонія прощання почалася о 10:00 і триватиме до 12:00. Відомо, що труну з тілом вже внесли в будівлю. На місці присутні рідні та близькі загиблого. Люди по черзі підходять до закритої труні, щоб попрощатися з Кутовим. Багато зі скорботних не стримують сліз.

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Тарас Кутовий

Тарас Кутовий

Дата і місце похорону поки не відома.

Прощання з Кутовим

Прощання з Кутовим

Скріншот

Прощання з Кутовим

Прощання з Кутовим

Скріншот

Прощання з Кутовим

Прощання з Кутовим

Скріншот

Прощання з Кутового

Прощання з Кутового

Скріншот

Церемонія прощання з Кутовим

Церемонія прощання з Кутовим

Скріншот

Церемонія прощання з Кутовим

Церемонія прощання з Кутовим

Скріншот

Труна з тілом

Труна з тілом

Скріншот

Труна з тілом

Труна з тілом

Скріншот

Прощання з Кутовим

Прощання з Кутовим

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , 21 жовтня в Полтавській області розбився вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарас Кутовий. Вертоліт впав на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

Відомо Кутовий сам пілотував вертоліт "Робінсон-44". Ліцензію пілота він отримав в липні 2019 року.

Правоохоронці Полтавщини відкрили кримінальне провадження за фактом падіння вертольота, в результаті чого загинув екс-міністр Кутовий.

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Особа
Тарас Кутовий
Місце
Україна Київ
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