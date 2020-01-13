У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza: що відбувається на місці НП. Ексклюзивні фото

У Києві в результаті прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждали 9 осіб.
Як дізнався OBOZREVATEL, НП сталася на вулиці Антоновича, 174. Через підрив асфальтового покриття в пастці опинилася маршрутка.
Рятувальники оперативно прибули на місце події і провели евакуацію людей. Всім постраждалим вже надали медичну допомогу.
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza
Як писав OBOZREVATEL, причиною НП біля Ocean Plaza назвали гідравлічні випробування.
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