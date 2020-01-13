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13 січня • оновлено в 23:49
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У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza: що відбувається на місці НП. Ексклюзивні фото

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У Києві в результаті прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждали 9 осіб.

Як дізнався OBOZREVATEL, НП сталася на вулиці Антоновича, 174. Через підрив асфальтового покриття в пастці опинилася маршрутка.

Рятувальники оперативно прибули на місце події і провели евакуацію людей. Всім постраждалим вже надали медичну допомогу.

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У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

У Києві прорвало тепломережу біля Ocean Plaza

Як писав OBOZREVATEL, причиною НП біля Ocean Plaza назвали гідравлічні випробування.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Гоша Злой
Гоша Злой
нравятся суровые рятувальники на фото) ночной тариф оплаты, красота)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
В венеции без дождей пересохли каналы,а у нас каналы на улицах,как звезду и ленина декомунизировали а коммунистические трубы положенные комсомольцами и коммунистами так нет.ура товарищи
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