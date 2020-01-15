У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю. Фото і відео

У Києві у ніч на 15 січня на вулиці Сім'ї Іздиковських, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, прорвало трубу з гарячою водою.

Як передає "Інформатор", разом із проспектом залило також Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густа пара заповнила двори (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Інформатор"

На місці працювали співробітники "Київтеплоенерго", але коментувати НП вони відмовилися.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

За словами очевидців, вода поширювалася по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. "У самому під'їзді температура була, як на вулиці у спекотний липень, пар піднявся на верхні поверхи, а в підвалі активно шуміла вода", – кажуть вони.

"Інформатор"

"Інформатор"

Що було раніше

Увечері 13 січня в Києві на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. У результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп к ТРЦ Ocean Plaza. Усього відомо про 10 постраждалих.

Цікаво, що в тому місці подібний інцидент – не новинка. У 2014 році аналогічна аварія трапилася на тій же вулиці навпроти ТРЦ. Тоді через прорив тепломереж провалився асфальт на проїжджій частині. Через аварію на кілька днів було обмежено рух транспорту на ділянці.

Також у травні 2016 року біля Ocean Plaza знову прорвало трубопровід гарячого водопостачання. Через прорив хвиля гарячої води вирвала люк і вибила скло у маршрутці з пасажирами. У результаті НП дорогу залило окропом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через аварію тепломережі в Голосіївському районі Києва, в результаті якої окропом затопило торговий центр Ocean Plaza, в поліції почали кримінальне провадження.

У Департаменті охорони здоров'я Києва OBOZREVATEL розповіли, що в лікарнях перебуває 5 потерпілих, яких ошпарило окропом через прорив труби в Ocean Plaza.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

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