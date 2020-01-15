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15 січня • оновлено в 07:47
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У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю. Фото і відео

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У Києві у ніч на 15 січня на вулиці Сім'ї Іздиковських, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, прорвало трубу з гарячою водою.

Як передає "Інформатор", разом із проспектом залило також Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густа пара заповнила двори (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Потоп у Ocean Plaza: прорив труби виявився вже третім за кілька років. Фото й відео

У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю

"Інформатор"

На місці працювали співробітники "Київтеплоенерго", але коментувати НП вони відмовилися.

У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю

"Інформатор"

У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю

"Інформатор"

У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю

"Інформатор"

За словами очевидців, вода поширювалася по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. "У самому під'їзді температура була, як на вулиці у спекотний липень, пар піднявся на верхні поверхи, а в підвалі активно шуміла вода", – кажуть вони.

У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю

"Інформатор"

У Києві прорвало ще одну трубу: окріп залив усю вулицю

"Інформатор"

Що було раніше

  • Увечері 13 січня в Києві на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. У результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп к ТРЦ Ocean Plaza. Усього відомо про 10 постраждалих.

  • Цікаво, що в тому місці подібний інцидент – не новинка. У 2014 році аналогічна аварія трапилася на тій же вулиці навпроти ТРЦ. Тоді через прорив тепломереж провалився асфальт на проїжджій частині. Через аварію на кілька днів було обмежено рух транспорту на ділянці.

  • Також у травні 2016 року біля Ocean Plaza знову прорвало трубопровід гарячого водопостачання. Через прорив хвиля гарячої води вирвала люк і вибила скло у маршрутці з пасажирами. У результаті НП дорогу залило окропом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Через аварію тепломережі в Голосіївському районі Києва, в результаті якої окропом затопило торговий центр Ocean Plaza, в поліції почали кримінальне провадження.

  • У Департаменті охорони здоров'я Києва OBOZREVATEL розповіли, що в лікарнях перебуває 5 потерпілих, яких ошпарило окропом через прорив труби в Ocean Plaza.

  • Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Давно пора декоммунизировать все объекты инфраструктуры и инженерных сетей, понастроенные проклятым совком. На очереди АЭС, специально созданные кровавыми русскими, чтобы они потом выработали свой срок эксплуатации и требовали денег на продление и вывод из эксплуатации.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Рукожопые комуняки двали гарантию на 100 лет и на тебе - обманули суки.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это не случайность ,а закономерность,
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