У Києві прорив труби перетворив під’їзд будинку на "водоспад". Відео

У Києві прорвало трубу з гарячою водою у багатоповерхівці на вулиці Вацлава Гавела, 83.

Як повідомив Telegram-канал "Х. Київ", гаряча вода з’явилася після довгої відсутності. Трубу тут же прорвало, вода залила під'їзд і передпокої квартир (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди швабрами і щітками "виганяли" воду з квартир назад у під'їзд. Сходи перетворилися на "водоспад".

У ЖЕКу заявили, що воду перекрити нікому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні на Повітрофлотському проспекті Києва прорвало трубу, в результаті чого утворився гігантський "фонтан".

У травні на вулиці Великій Васильківській проривало трубу з гарячою водою.