У Києві пропонують створити діловий центр на Троєщині

Розробники генерального плану Києва пропонують створити центр ділової активності не тільки на Теличці, але і на Троєщині.

Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав начальник комунальної організації "Київгенплан" Сергій Броневицький.

"Ми не вирішимо транспортну проблему тільки за допомогою мостів і розв'язок. Один із шляхів – пропонування місту і інвесторам будувати нові центри ділової активності. Це не тільки Теличка (промзона між Видубичами і Південним мостом). Ми будемо пропонувати кілька таких територій. Наприклад, на Троєщині це Київська бізнес-гавань з територією близько 300 га. Її ми пропонуємо під громадську та виробничу функції", – зазначив він.

За словами Броневицького, в Києві є дисбаланс між лівим і правим берегом. На лівому березі живе 40% населення, а робочих місць – 18%. Це створює маятникову міграцію і транспортні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєктом генплану Києва планується перенести діловий центр в промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем та Корчуватим.