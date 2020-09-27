У Києві пропала 13-річна дівчинка. Прикмети і фото

У Солом'янському районі Киеве пішла з дому і не повернулась 13-літня Єва Ізвєкова.

Як повідомляється на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві" в Facebook, дівчинка пропала 26 вересня на вул. Федора Ернста.

"Прикмети: на вигляд 13-14 років, худорлявої тілобудови, зріст 155 см, темне довге волосся, карі очі", – йдеться в повідомленні.

Вона була одягнена в джинсову куртку, рожеве плаття, білі кросівки. При собі мала червоно-чорний рюкзак.

За словами знайомої сім’ї Ізвєкових, Єва "абсолютно домашня ангельська дівчинка".

"Ніяких домашніх сварок або непорозуміння вдома не було і бути не могло", – написала вона в Facebook.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчинки, просять телефонувати за номером "102".

У Києві шукають зниклу 13-річну Єву Ізвєкову

Дівчинка пішла з дому і не повернулась

Розсилка смс про зникнення дівчинки від Київстар

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Скрін Facebook

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