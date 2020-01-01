У Києві пройде марш на честь Степана Бандери: перші подробиці

У середу, 1 січня, на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) – у багатьох містах країни заплановані смолоскипні ходи.

Передбачається, що у Києві хода розпочнеться о 18:00 в парку імені Т. Шевченка. Про це повідомляється на сторінці у Facebook ВО "Свобода", яка є однією з організаторів заходів.

Зауважимо, що вони отримали назву "Марш честі, гідності та свободи". Організаторами також виступають "Правий сектор", "Національний корпус" тощо.

У Києві пройде марш на честь Степана Бандери

"1 січня Українська Нація згадує 111-й день народження Степана Бандери. Провідника в бурхливі роки Других визвольних змагань, людину, Ім’я якої стало характеристикою свідомих українців. Москва назвала нас бандерівцями, як раніше мазепинцями і петлюрівцями, але ми сприймаємо це звання, мов найвищу похвалу. І вбивство Бандери московським найманцем – це злочин, про який пам’ятають українці... Долучайтеся до Маршів честі, гідності та свободи до Дня народження Степана Бандери по всій Україні!" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення ухвалила Верховна Рада восьмого скликання.

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