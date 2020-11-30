У Києві пройде другий тур виборів ректора університету ім. Т. Шевченка

Другий тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка відбудеться в п'ятницю, 4 грудня.

Як повідомили в Центральній виборчій комісії КНУ, вибирати будуть між проректором Володимиром Бугровим і колишнім членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Вижвою.

Голосування буде проходити з 9:00 до 15:00 на тих же виборчих дільницях, в шести корпусах університету.

Другий тур призначили, так як жоден з кандидатів на посаду ректора не зміг заручитися підтримкою 50% + 1 виборця.

У першому турі за Бугрова проголосували +1652 людини (42% голосів), за Вижву – 270 (6,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада свої кандидатури висували 10 претендентів на пост ректора.