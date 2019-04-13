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У Києві прогримів вибух біля посольства Росії

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У Києві прогримів вибух біля посольства Росії у Солом'янському районі столиці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, причиною вибуху став розрив високовольтного кабелю. В результаті події ніхто не постраждав. На місці працюють представники профільних служб.

"Поліцейські почали перевірку, а потім отримали інформацію від представників "Київенерго", що в цьому квадраті стався розрив високовольтного кабелю, що належить Південно-Західній залізниці", - сказано в повідомленні.

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У Києві прогримів вибух біля посольства Росії

mvs.gov.ua

У Києві прогримів вибух біля посольства Росії

mvs.gov.ua

В результаті події ніхто не постраждав, тільки пошкоджена бруківка. Зараз перевіряється інформація про знеструмлення терміналу і шляхопроводу. Залучені всі профільні служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня у Дарницькому районі Києва в результаті вибуху постраждав 42-річний чоловік. Як стало відомо, потерпілий розбирав невідомий предмет, який знайшов в парку Партизанської слави.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
вибухКиївпосольство Росії в Україні
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Украина это гребаная Уганда без сил правопорядка.
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