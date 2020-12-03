Ринки в Києві безцеремонно "забили" на карантин. Фотофакт

У Києві, незважаючи на сумну статистику й щоденне зростання хворих на COVID-19, продавці й покупці на ринках не поспішають дотримуватися карантинних обмежень і порушують їх.

OBOZREVATEL з'ясував, що найчастіше повне ігнорування стосується використання й носіння засобів захисту. Люди навіть не бояться штрафів, яких правоохоронці виписали вже тисячі.

Одна маска під ніс на кілька днів

Попередження влади й роз'яснювальна робота не подіяли на більшість продавців. Найчастіше вони носять засоби захисту, не до кінця надівши їх на обличчя. Виправдовуються працівники торгівлі нібито браком повітря.

Продавці можуть працювати без маски.

"Уявіть, я цілий день стою біля прилавка. Бракує повітря. Попрацюйте так кілька днів поспіль і самі зрозумієте, як це важко. Між прилавком і покупцем є велика відстань, а значить, ризик мінімальний", – розповіла продавчиня м'ясного магазину.

Покупців просять дотримуватися карантинних обмежень.

Товар можуть не прикривати.

У деяких торгових точках із кондитерськими виробами встановлений екран. Але водночас товар не прикритий навіть звичайною плівкою, маски на обличчі теж немає у продавця.

Продавці носять маски з порушеннями.

Як розповіла співробітниця одного з київських магазинів, засоби захисту вони купують своїм коштом, а багато торговців носить їх, поки вони не порвуться. Це стосується як масок, так і рукавичок.

"Дикі базари" ніхто не контролює

На офіційних ринках продавці ще якось намагаються дотримуватися карантину, зокрема, за цим стежить адміністрація. Але на так званих стихійних, або диких, базарах порушують усі.

На стихійних ринках карантин порушують усі.

Продукти на ринку.

Наприклад, біля торгової точки, яка розташована неподалік від овочевого ринку в Деснянському районі, продавець і покупці стояли без дотримання дистанції й без масок. На зауваження вони відреагували різко і в грубій формі попросили перестати їх знімати й піти. Продавець узагалі заявив, що він здоровий і його клієнтам нічого не загрожує.

Стихійний ринок не перевіряють.

Стихійний ринок.

У більшості "стихійних" торговців такі товари, як малосольні огірки або гриби, стоять відкрито.

Наскільки велика ймовірність заразитися

Як розповіла OBOZREVATEL сімейна лікарка Рита Гофман, зараження коронавірусом відбувається через носоглотку, а не через ротоглотку. Щоб заразитися через їжу, потрібно дуже сильно постаратися. Найбільш вразлива саме носоглотка. Зараження йде переважно під час дихання.

Зараження відбувається, коли дві носоглотки не захищені – покупця і продавця. Або в транспорті і так далі. Вірус довго не виживає на продуктах. Він "тримається", але не такою мірою, щоб заразити й викликати хворобу.

Що робити покупцеві

За словами медикині, оскільки продавці зацікавлені в тому, щоб зберегти свій бізнес, покупець повинен вимагати виконання своїх прав. Досить просто сказати, що ви зателефонуєте на гарячу лінію.

Деякі продавці носять одну рукавичку.

Якщо продавець буде знати, що це зроблять і його закриють, то він дуже швидко почне носити маску так, як треба, і закривати продукти плівкою, періодично робити провітрювання й вологе прибирання, не допускати стовпотворіння в магазині.

Людям краще нічого не купувати в такому місці і просто йти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 3 грудня коронавірусом в Україні та світі заразилися 64,8 млн осіб. За минулий день виявлено 634 970 нових інфікованих.