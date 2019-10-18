У Києві приватна клініка торгувала органами викрадених людей

У Києві накрили приватну клініку "Медичний центр Інститут сімейної медицини плюс", яка торгувала людськими органами на чорному ринку.

Про це повідомляє "Інформатор". Клієнтами клініки значаться не тільки українці, а й іноземці.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у будинку ємності з рідким азотом, на яких були написи "серце" і "нирки". За словами правоохоронців, вони давно стежили за закладом.

Як стало відомо, матеріалом для продажу служили органи викрадених людей. У будівлі також знайшли великий сейф, де, судячи з усього, зберігалися гроші і документи. Сховище було зроблене на замовлення. Рятувальникам ДСНС не вдалося розкрити його навіть гідравлічними ножицями.

Власник клініки звинувачення у незаконному продажі органів заперечує.

У поліції підтвердили обшуки у медустанові.

"Щодо вилучених речових доказів призначені відповідні експертизи. Наразі поліцейські встановлюють походження біологічних зразків та з якою метою вони там зберігалися", – зазначили у поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні тисячі онкохворих не можуть отримати свої ліки через зволікання у Міністерстві охорони здоров'я.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!