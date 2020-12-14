У Києві придумали святковий маршрут на заміну фудкортам: карта з локаціями

Святковий маршрут у Києві складатиметься із семи локацій, його протяжність становитиме майже 8 км.

Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, за правилами карантину він не створюватиме значних скупчень людей.

Софійська площа і головна ялинка України висотою 31 м у тематиці "Чарівний ліс".

Арка Дружби Народів. Там буде головна ялинка Києва, каток і 200 метрів гірлянди "Зоряне небо".

Велосипедно-пішохідний міст.

Володимирська гірка.

Алея художників.

Андріївський узвіз.

Контрактова площа.

На Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, ялинку на Контрактовій площі прикрасять тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.

Святкування цього року пройдуть без фестивальних подій, великих сцен, концертів і фудкортів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: