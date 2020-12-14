У Києві придумали святковий маршрут на заміну фудкортам: карта з локаціями

Анна Прийма Кияни 15:59, 14.12.2020 Оновлено: 16:07, 14.12.2020

Святковий маршрут у Києві складатиметься із семи локацій, його протяжність становитиме майже 8 км.

Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, за правилами карантину він не створюватиме значних скупчень людей.

  • Софійська площа і головна ялинка України висотою 31 м у тематиці "Чарівний ліс".

  • Арка Дружби Народів. Там буде головна ялинка Києва, каток і 200 метрів гірлянди "Зоряне небо".

  • Велосипедно-пішохідний міст.

  • Володимирська гірка.

  • Алея художників.

  • Андріївський узвіз.

  • Контрактова площа.

На Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, ялинку на Контрактовій площі прикрасять тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.

Святкування цього року пройдуть без фестивальних подій, великих сцен, концертів і фудкортів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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