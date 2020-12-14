У Києві придумали святковий маршрут на заміну фудкортам: карта з локаціями
Святковий маршрут у Києві складатиметься із семи локацій, його протяжність становитиме майже 8 км.
Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, за правилами карантину він не створюватиме значних скупчень людей.
Софійська площа і головна ялинка України висотою 31 м у тематиці "Чарівний ліс".
Арка Дружби Народів. Там буде головна ялинка Києва, каток і 200 метрів гірлянди "Зоряне небо".
Велосипедно-пішохідний міст.
Володимирська гірка.
Алея художників.
Андріївський узвіз.
Контрактова площа.
На Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, ялинку на Контрактовій площі прикрасять тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.
Святкування цього року пройдуть без фестивальних подій, великих сцен, концертів і фудкортів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Під час новорічних свят поліція може частково обмежити прохід до головної ялинки Києва на Софійській площі.
З неї зняли казковий капелюх, який не сподобався українцям. Тепер обіцяють встановити традиційну прикрасу.