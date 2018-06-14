У Києві за дивних обставин померла породілля

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У Києві за загадкових обставин померла 35-річна породілля - HR директор освітнього проекту "Вища Школа Комунікацій" Ольга Іванова. Трагедія сталася під час кесаревого розтину в пологовому будинку на Червоному Хуторі.

Медики стверджують, що жінка нібито захлинулася блювотними масами. Дитину вдалося врятувати, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами чоловіка Ольги, всі дев'ять місяців вагітність протікала без проблем, а пологовий будинок вибрали за місцем проживання. В кінці минулого тижня всі аналізи були в нормі, а ввечері 9 червня у жінки почалася кровотеча. Лікарі почали робити кесарів розтин, Дмитра вивели в коридор.

"Нам пояснили, що не могли підібрати трубки для наркозу, тому робили наркоз просто маскою, інший наркоз через укол не могли робити. Дістали дитину, поклали мені на груди... В якийсь момент почали всы бігати... Мені пояснили, що блювотні маси потрапили в легені, шлункові соки все спалюють", - згадує чоловік.

Попередній висновок розтину показав, що Ольга померла нібито від ішемічної хвороби серця. При цьому сестра породіллі запевняє: у неї не було проблем з серцем, а за день до смерті відчувала себе чудово. "Це все фігня, вибачте", - прокоментувала Олександра слова фахівців.

Медичні керівники стверджують, що за життя жінки боролися понад 15 фахівців, а рішення провести кесарів розтин "було правильним". "Вони її оглянули і терміново за життєвими показниками прооперували. Всі документи на розгляді в судово-медичній експертизі", - заявила заступник директора медзакладу Світлана Гончарук. При цьому вона не змогла відповісти на питання журналіста, чи промивали жінці шлунок перед операцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський пологовий будинок на Червоному Хуторі не вперше потрапляє в скандал. У квітні лікар роддому халатно прийняв пологи в однієї з пацієнток, а після ще й наполегливо вимагав з неї гроші.