У Києві представили проєкт нового Генплану: що зміниться

У Києві на форумі "Майбутнє Києва" представили проєкт нового Генерального плану столиці. За принципами, що закладені у проєкті, Київ має бути комфортним, зеленим містом, з безпечним і гармонійним середовищем та високою якістю життя.

Про це розповіли начальник Комунальної організації "Київгенплан" Сергій Броневицький та головний архітектор столиці Олександр Свистунов. За словами посадовців, показники чинного Генплану, що розрахований до 2020 року, дуже застаріли і давно не відповідають сучасним реаліям.

Як зазначив Броневицький, проект нового Генерального плану окреслює напрямки розвитку столиці на найближчі 7 років та на перспективу в 20 років.

Київ, Майдан Незалежності

Це стосується будівництва дитячих садочків, шкіл, створення зелених зон, інженерних мереж, об’єктів транспортної інфраструктури міста.

Посадовець зазначив, що вже практично завершена підготовка Історико-архітектурного опорного плану, який має погодити Міністерство культури. Цей план є частиною Генерального плану міста і без нього неможливо ухвалити Генплан в цілому.

"Відзначу, що в проекті Генплану відображені і пропозиції киян, які ми отримали протягом останніх років, зокрема, й за результатами громадських слухань. Основні положення проекту нового Генплану розглянули експерти-планувальники Лейпцига, експерти Ради Європи, та надали свої рекомендації й зауваження", – сказав він.

Сергій Броневицький kyivcity.gov.ua

Також Броневицький додав, що окрему увагу приділено формуванню єдиного транспортного каркасу, що забезпечить транспортну доступність розселення та прикладання праці, розміщення аеропортів, електропідстанцій, очисних споруд. сміттєпереробних заводів та іншої інфраструктури.

До того ж, у проекті йдеться про розвиток швидкісних видів рейкового транспорту, подовження існуючих ліній метрополітену та будівництво нової гілки, створення транспортних вузлів та перехоплюючих парковок. Передбачене й будівництво нових транспортних переходів через Дніпро та добудова Великої окружної дороги.

Йдеться також про будівництво нових електропідстанцій, котелень, очисних споруд дощової каналізації, реконструкцію Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій. Планують і популяризацію та широке застосування сучасних джерел енергії – сонячних батарей, теплових електронасосів; санацію та утеплення будинків.

Новини Кличко провів у мерії дипломатичний прийом з нагоди Нового року та Різдва

Як розповів Свистунов, розробка Генплану ведеться в умовах зміни державних будівельних норм та законодавства, що регулює планування і забудову територій.

За його словами, розробники Генплану враховували рекомендації та зауваження і продовжують консультації з експертами Ради Європи, Світового банку та планувальниками міста Лейпцига – побратиму Києва.

Олександр Свистунов kyivcity.gov.ua

"проектувальники враховують рекомендації фахівців та принципи розвитку міст у країнах Європи: розвиток міської агломерації замість екстенсивного зростання міста-мегаполісу, пріоритет для пішоходів, а не автомобілів, стала мобільність міста коротких відстаней замість створення спальних монофункціональних районів, а також збільшення зелених зон, розвиток альтернативної енергетики тощо", – наголосив Свистунов.

Він повідомив, що Департамент містобудування та архітектури КМДА розпочне громадські слухання проекту нового Генплану столиці та громадське обговорення його стратегічної екологічної оцінки. Аби залучити до обговорення якомога більше киян, заплановане проведення інформаційних заходів – презентацій, телевізійних програм, публічних конференцій.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також до США.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram