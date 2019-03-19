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/Життя столиці

У Києві повністю зникнуть цирки з тваринами: в чому справа

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У Києві остаточно заборонили існування цирків шапіто, в яких утримують тварин.

Окружний адміністративний суд столиці підтвердив законність відповідного рішення КМДА від 2017 року, повідомив у Facebook представник громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук.

"Перемога! Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання", – написав він.

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У Києві повністю зникнуть цирки з тваринами: в чому справа

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Заборону на експлуатацію тварин у пересувних цирках на території столиці намагався оскаржити цирк "Кобзов", проте суд підтвердив практику, яка встановилася в багатьох країнах світу, і відмовив.

Повідомляється також, що в останній момент позов був відкликаний.

У Києві повністю зникнуть цирки з тваринами: в чому справа

vokrugsveta.ua

Відзначимо, в грудні 2018 року Кабінет Міністрів підтримав законопроект, що встановлює заборону на цирки з тваринами. На перехідний період виділили 5 років. Примітно, що від подібних шапіто вже відмовилися в низці міст України. Серед них Дніпро, Вінниця, Ужгород, Львів, Черкаси та інші.

За словами екологів і зоозахисників, зазначене рішення суду стало для них перемогою, проте загроза для тварин залишається: стаціонарні цирки під заборону не потрапили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві активісти неодноразово виходили з протестами проти використання тварин у циркових виставах.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
КМДА
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украина и есть цирк...населенный одними животными
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украину закрыли что ли?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Да вся Юкрэйна - сплошной цирк с клоунской Радой и Петрушкой.
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