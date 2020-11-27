У Києві повинен працювати транспорт, зокрема й метро, під час локдауну, – Кличко

У разі локдауну в Києві не можна зупиняти громадський транспорт.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі "Україна 24", наголосивши на важливості роботи метро.

"Під час локдауну нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати на тому, якщо його введуть, щоб не зупиняти метро і громадський транспорт", – сказав він.

Він нагадав, що метро не закривали в багатьох містах світу в умовах суворого карантину.

"Головне, що повинні розуміти кияни, – транспорт буде працювати для тих, хто їде на роботу і справді по невідкладних справах. А всі решта повинні бути свідомими і не наражатися на небезпеку", – підкреслив мер.

Також Кличко зазначив, що строгий карантин вводить виключно уряд своїм рішенням. умови локдауну повинні бути визначені заздалегідь і доведені до кожного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київраді виступили з пропозицією закрити метро на вихідні і ввести тижневий локдаун.

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