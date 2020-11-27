У Києві повинен працювати транспорт, в тому числі метро, при локдауні, – Кличко
У разі локдауна в Києві не можна зупиняти громадський транспорт.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі "Україна 24", наголосивши на важливості роботи метро.
"При локдауні нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати на тому, якщо його введуть, щоб не зупиняти метро і громадський транспорт", – сказав він.
Кличко також нагадав, що вводить карантин виключно уряд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київраді виступили з пропозицією закрити метро на вихідні і ввести тижневий локдаун.
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