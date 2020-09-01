У Києві повідомили про замінування гімназії: шукають вибухівку

У Києві 1 вересня замінували гімназію №32, яка розташована на вулиці Федорова.

Про це повідомили в спільноті "Київ оперативний", додавши відповідне відео. На місце прибули всі відповідні служби міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Сьогодні вранці замінували гімназію №32 на Федорова. На місце приїхали всі служби", – сказано в повідомленні.

Як повідомило видання "Сегодня" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, лист про те, що заміновано будівлю цієї гімназії, прийшов на електронну адресу кол-центру СБУ. Офіційно в поліції Києва повідомили, що станом на 10:17 оперативні служби ще працюють у будівлі гімназії, з'ясовуючи, чи є там вибухівка.

Як писав OBOZREVATEL, 21 серпня повідомили про "замінування" будівлі Шевченківського районного суду міста Києва.

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