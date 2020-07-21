У Києві потужна пожежа охопила дах новобудови. Відео

Кияни 23:11, 21.07.2020 Оновлено: 23:13, 21.07.2020

У Києві на вулиці Стеценка загорівся дах житлового комплексу, частина якого ще не введена в експлуатацію.

Як повідомляє Telegram-канал KIEVMAP, площа пожежі складає близько 200 кв. м.

На місці працюють пожежні розрахунки.

Причина пожежі поки що невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 20 липня пролунав вибух і сталося дві пожежі.

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