У Києві послаблять карантин: Кличко назвав умову
Послаблення обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу у Києві може відбутися після Великодніх свят.
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Наразі столична влада розробляє програму поступового виходу з карантину, заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24", передає пресслужба КМДА.
"Втілення цього плану напряму залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу", – сказав він.
Якщо через тиждень після Великодніх свят кількість заражених знижуватиметься, місцева влада розгляне питання про послаблення обмежувальних заходів. Якщо ж кількість навпаки збільшуватиметься, обмеження можуть посилити.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 квітня у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.