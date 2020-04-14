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14 квітня • оновлено в 20:07
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У Києві послаблять карантин: Кличко назвав умову

1.8т
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Послаблення обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу у Києві може відбутися після Великодніх свят.

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Наразі столична влада розробляє програму поступового виходу з карантину, заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24", передає пресслужба КМДА.

"Втілення цього плану напряму залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу", – сказав він.

В Києві можуть послабити карантин

В Києві можуть послабити карантин

Якщо через тиждень після Великодніх свят кількість заражених знижуватиметься, місцева влада розгляне питання про послаблення обмежувальних заходів. Якщо ж кількість навпаки збільшуватиметься, обмеження можуть посилити.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 квітня у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
Теги
КМДА хвороба карантин
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