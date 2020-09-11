У Києві посилять карантин через спалах COVID-19: Кличко повідомив подробиці

Київ у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 увійшов в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки.

Тому, за рішенням урядової комісії з надзвичайних ситуацій, в столиці знову введуть ряд обмежень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram.

Входження в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки передбачає наступні обмеження:

Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб – 1 людина на 10 м2 площі будівлі

Заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів)

Відвідування групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб.

Проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта

Заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 10 м2 приміщення

Заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – санаторіїв і таборів в столиці і передмісті

Послуги з перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Станом на 11 вересня коронавірусом в Києві заразилися 16 523 осіб (+404 за добу), померли 261 (+7), одужали 5 170 (+168).

Найбільше випадків захворювання 10 вересня виявили в Дарницькому районі – 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі – 53 випадки.

Кількість заражених в Києві по районах. Віталій Кличко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу було зафіксовано в чотирьох регіонах. Рейтинг лідерів очолив Київ, Тернопільська, Одеська та Харківська області.