У Києві посилили карантин: що заборонили

Тимур Григоренко Кияни 12:12, 1.07.2020 Оновлено: 13:35, 1.07.2020

У Києві з 1 липня згідно з постановою уряду ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів.

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У Києві ввели наступні обмеження:

  • обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22:00;

  • обмежено організацію масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу майже вдвічі зросла кількість нових заражених COVID-19.

Зазначимо, що станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків COVID-19. З них 664 було виявлено за минулу добу, що на 42 нижче, ніж за день до цього.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

У Луцьку жінка з COVID-19 померла після пологів: без матері залишилося 5 дітей

Клітіна розповіла, навіщо створює партію та хто до неї увійде

Клялися воювати до перемоги й віддали життя: історії захисників України, які загинули у червні на Донбасі

Депутат-педофіл роками полював на дітей, а потім ховався в Києві. Ексклюзивні деталі

Зеленський: реформи – це коли в кишені є гроші