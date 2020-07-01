У Києві посилили карантин: що заборонили

У Києві з 1 липня згідно з постановою уряду ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів.

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У Києві ввели наступні обмеження:

обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22:00;

обмежено організацію масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу майже вдвічі зросла кількість нових заражених COVID-19.

Зазначимо, що станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків COVID-19. З них 664 було виявлено за минулу добу, що на 42 нижче, ніж за день до цього.