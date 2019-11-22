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22 листопада • оновлено в 12:24
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У Києві посеред дороги загорівся Uber: з'явилися моторошні фото і відео

1.4т
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На Солом'янській площі в Києві загорівся автомобіль служби таксі Uber.

Як видно на кадрах, опублікованих у пабліку Київ Оперативний в Telegram, автомобіль марки Chevrolet зупинився прямо посеред проїжджої частини (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

На відео видно, що у авто сильно загорівся капот. Рух в обидві сторони по Солом'янській площі зупинено.

У Києві загорівся автомобіль служби таксі Uber

У Києві загорівся автомобіль служби таксі Uber

Скріншот

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"Водій і пасажири вискочили": у Києві на ходу загорівся автомобіль

Люди намагалися зупинити пожежу в автомобілі самостійно.

"На Солом'янській палає автомобіль таксі #Uber на #Chevrolet. Горить знатно, рух в обидві сторони зупинено. Пожежних ще немає, люди намагаються загасити займання самотужки. Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих", - сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, в Дарницькому районі міста Києва, на проспекті Бажана, біля заїзду на Південний міст автомобіль BMW Х5 врізався у відбійник і загорівся.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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