У Києві попрощалися з легендарним АТОвцем "Сенсеєм": фото і відео

У суботу, 26 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві провели в останню путь загиблого від вибуху гранати в центрі столиці героя АТО Віктора Дегтярьова з позивним "Сенсей".

Як повідомляє 44.ua, панахида пройшла у Володимирському соборі, після чого тіло воїна привезли в центр столиці.

Попрощатися з Дегтярьовим прийшли рідні, друзі та сотні побратимів, з якими він воював на Донбасі. Прийшли вшанувати героя і звичайні кияни.

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм 44.ua

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм 44.ua

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм 44.ua

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм 44.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері 22 жовтня в центрі Києва прогримів вибух, у результаті якого загинули дві людини. Одним із загиблих виявився легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов припустив, що причиною міг стати важкий психічний стан військового.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що не можна виключати, що граната, через яку загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов, могла бути приведена кимось у небезпечний стан.

Побратими Віктора (Сенсея) Дегтярьова припустили, що він міг накрити собою боєприпас, рятуючи інших.

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