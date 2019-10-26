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27 жовтня • оновлено в 00:51
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У Києві попрощалися з легендарним АТОвцем "Сенсеєм": фото і відео

1.1т Читати матеріал російською

У суботу, 26 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві провели в останню путь загиблого від вибуху гранати в центрі столиці героя АТО Віктора Дегтярьова з позивним "Сенсей".

Як повідомляє 44.ua, панахида пройшла у Володимирському соборі, після чого тіло воїна привезли в центр столиці.

Попрощатися з Дегтярьовим прийшли рідні, друзі та сотні побратимів, з якими він воював на Донбасі. Прийшли вшанувати героя і звичайні кияни.

Новини
У Києві під час вибуху загинув легендарний "Сенсей". Нові подробиці і фото трагедії

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

44.ua

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

44.ua

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

44.ua

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

На Майдані Незалежності попрощалися з Сенсеєм

44.ua

ст

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Увечері 22 жовтня в центрі Києва прогримів вибух, у результаті якого загинули дві людини. Одним із загиблих виявився легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

  • Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов припустив, що причиною міг стати важкий психічний стан військового.

  • Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що не можна виключати, що граната, через яку загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов, могла бути приведена кимось у небезпечний стан.

  • Побратими Віктора (Сенсея) Дегтярьова припустили, що він міг накрити собою боєприпас, рятуючи інших.

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Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что, вытираны и побратымы в этот раз на коленях не ползали?
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Федоров Федор
Федоров Федор
А чем он "легендарен"? Тем, что вместо правой руки у него был трызуб и из него вывалилась граната, которая его утилизировала?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
земля пухом , царствие небесное ГЕРОЮ, спи спокойно , отомстим дикарям
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Петрова Ольга, хватит разбрызгивать гoвнo и грязь изо рта, кастрюля
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Петрова Ольга, приедешь на Ленинградку х...и сосать подешёвке и доведешь всех москалей до сексуального истощения?
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