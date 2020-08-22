У Києві попрощалися з Борисом Патоном. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк Кияни 11:51, 22.08.2020 Оновлено: 12:36, 22.08.2020

У суботу, 22 серпня, у клубі Кабміну попрощалися з українським науковцем та президентом Національної академії наук України Борисом Патоном.

Як повідомляє Суспільне, прощання з Патоном розпочалося о 10:00, поховання на Байковому кладовищі – орієнтовно о 13:00.

У клуб Кабміну прибули народні депутати, президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, спікер парламенту Дмитро Разумков, колеги та рідні Патона. Загалом прощалися близько 500 людей.

Поки люди стояли у черзі до приміщення, їм міряли температуру і давали маски тим, хто їх не мав.

Попрощатися з Борисом Патоном прийшли Володимир і Олена Зеленські
РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Володимир Зеленський
РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Андрій Єрмак
РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшли президент із дружиною
РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Леонід Кравчук
РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Леонід Кравчук
РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Суспільне
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Суспільне
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Суспільне
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Максим Степанов
Суспільне
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Віталій Кличко з милицею
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Telegram PavlovskyNews
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Telegram PavlovskyNews
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Telegram PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український вчений Борис Патон помер 19 серпня, не доживши кілька місяців до свого 102-річчя.

За останні два тижні Патон двічі був госпіталізований через проблеми з серцем. Лікарі до останнього боролися за його життя.

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Кияни

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