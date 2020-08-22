У Києві попрощалися з Борисом Патоном. Фоторепортаж

Попрощатися з Борисом Патоном прийшли Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, Дмитро Разумков та інші
Всього у клубі Кабміну прощалися з ученим близько 500 осіб
Поки люди стояли в черзі до приміщення, їм міряли температуру і давали маски
Попрощатися з Патоном прийшов Зеленський.
У суботу, 22 серпня, у клубі Кабміну попрощалися з українським науковцем та президентом Національної академії наук України Борисом Патоном.
Як повідомляє Суспільне, прощання з Патоном розпочалося о 10:00, поховання на Байковому кладовищі – орієнтовно о 13:00.
У клуб Кабміну прибули народні депутати, президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, спікер парламенту Дмитро Разумков, колеги та рідні Патона. Загалом прощалися близько 500 людей.
Поки люди стояли у черзі до приміщення, їм міряли температуру і давали маски тим, хто їх не мав.
Попрощатися з Борисом Патоном прийшли Володимир і Олена Зеленські РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Володимир Зеленський РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Андрій Єрмак РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшли президент із дружиною РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Леонід Кравчук РБК-Україна
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Леонід Кравчук РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна
У Києві попрощалися з Борисом Патоном Суспільне
У Києві попрощалися з Борисом Патоном Суспільне
У Києві попрощалися з Борисом Патоном Суспільне
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Максим Степанов Суспільне
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
У Києві попрощалися з Борисом Патоном
Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Віталій Кличко з милицею
У Києві попрощалися з Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews
У Києві попрощалися з Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews
У Києві попрощалися з Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews
В Києві в будинку уряду розпочалася церемонія прощання з президентом НАНУ Борисом Патоном. Висловити повагу вченому прийшли сотні людей - колеги, друзі, рідні. pic.twitter.com/uGQ9DKZp7r— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 22, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український вчений Борис Патон помер 19 серпня, не доживши кілька місяців до свого 102-річчя.
За останні два тижні Патон двічі був госпіталізований через проблеми з серцем. Лікарі до останнього боролися за його життя.
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