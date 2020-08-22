У Києві попрощалися з Борисом Патоном. Фоторепортаж

У суботу, 22 серпня, у клубі Кабміну попрощалися з українським науковцем та президентом Національної академії наук України Борисом Патоном.

Як повідомляє Суспільне, прощання з Патоном розпочалося о 10:00, поховання на Байковому кладовищі – орієнтовно о 13:00.

У клуб Кабміну прибули народні депутати, президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, спікер парламенту Дмитро Разумков, колеги та рідні Патона. Загалом прощалися близько 500 людей.

Поки люди стояли у черзі до приміщення, їм міряли температуру і давали маски тим, хто їх не мав.

Попрощатися з Борисом Патоном прийшли Володимир і Олена Зеленські РБК-Україна

Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Володимир Зеленський РБК-Україна

Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Андрій Єрмак РБК-Україна

Попрощатися з Борисом Патоном прийшли президент із дружиною РБК-Україна

Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Леонід Кравчук РБК-Україна

Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Леонід Кравчук РБК-Україна

У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна

У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна

У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна

У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна

У Києві попрощалися з Борисом Патоном РБК-Україна

У Києві попрощалися з Борисом Патоном Суспільне

У Києві попрощалися з Борисом Патоном Суспільне

У Києві попрощалися з Борисом Патоном Суспільне

Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Максим Степанов Суспільне

У Києві попрощалися з Борисом Патоном

У Києві попрощалися з Борисом Патоном

У Києві попрощалися з Борисом Патоном

У Києві попрощалися з Борисом Патоном

У Києві попрощалися з Борисом Патоном

Попрощатися з Борисом Патоном прийшов Віталій Кличко з милицею

У Києві попрощалися з Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews

У Києві попрощалися з Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews

У Києві попрощалися з Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews

В Києві в будинку уряду розпочалася церемонія прощання з президентом НАНУ Борисом Патоном. Висловити повагу вченому прийшли сотні людей - колеги, друзі, рідні. pic.twitter.com/uGQ9DKZp7r — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український вчений Борис Патон помер 19 серпня, не доживши кілька місяців до свого 102-річчя.

За останні два тижні Патон двічі був госпіталізований через проблеми з серцем. Лікарі до останнього боролися за його життя.

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