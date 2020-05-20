У Києві виявлено три нові спалахи COVID-19: Кличко озвучив свіжі дані

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію зросла на 51 особу. Загалом у столиці 2410 підтверджених випадків зараження COVID-19 і 54 – летальні.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед нових інфікованих 25 жінок віком від 22 до 75 років, три дівчинки 9, 13 та 16 років. 19 чоловіків від 19 до 77 років, 4 хлопчики від 8 до 12 років. Одужала за добу 21 особа.

Київ і коронавірус. Ілюстрація

До лікарень столиці госпіталізували п'ять пацієнтів, решта – лікується на самоізоляції під контролем лікарів.

Крім того, за словами Кличка, у Києві 3 нових осередки спалаху COVID-19:

Гуртожиток на вул. Серповій (3 інфікованих, 7 контактних осіб із 340 мешканців).

Гуртожиток на вул. Бойчука (2 інфікованих (госпіталізовані), 10 контактних осіб із 55 мешканців).

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на просп. Маяковського (1 хвора медсестра, контактних осіб: 38 з-поміж персоналу та 62 дитини).

За словами мера, місто готове до того, аби 25 травня відкрити метро і зараз там проводять підготовчі роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 19 травня зафіксували 3604 випадки COVID-19.

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